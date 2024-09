Pruebas, exige AMLO a García Luna

“Que presente pruebas”, pidió el presidente López Obrador al ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, luego de que este lo acusara en una carta de tener vínculos con el narcotráfico.

“Escribe que hay pruebas, video, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo, que los dé a conocer. Él tiene todo”.

El mandatario aseveró que él no tiene relaciones de complicidad con nadie, e insistió: “es muy sencillo, que presente las pruebas”.

Y si acaso no las tiene, el presidente le recomendó que recurra a periodistas como Anabel Hernández o Tim Golden y al gobierno de los Estados Unidos para que le ayude.

“Si él no las tiene, la periodista .....pero para que no falle que le pida a sus amigos de la DEA la información, que le pida a sus abogados que busque a Tim Golden premio Pulitzer, dos veces, que vaya con los editores del New York Times, del Washington Post y para que no falle que vaya al Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos”.

Al presidente, se le preguntó si Iba a tomar alguna acción legal por lo dicho por García Luna.

“Nada, nada, nada”, respondió.

“Nada más explicar que están muy desesperados y son los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos porque lo dejan sol a García Luna. El primero que debería estar defendiéndolo es Calderón. Si como dice és, es inocente, por qué Calderón no lo defiende”, finalizó.