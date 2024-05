Será Máynez quien decida si declina o no en la contienda: Sheinbaum

Aunque afirmó que será Jorge Álvarez Máynez quien diga la última palabra, la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum consideró que este decidió semanas atrás no salir de la contienda electoral a pesar del llamado de Luis Donaldo Colosio para que se una a la abanderada de “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez.

Tras reunirse con los integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (F.S.T.S.E), la aspirante de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, dijo no coincidir con las palabras de Colosio Riojas en el sentido de que la inseguridad en México, está más grave que nunca.

“Primero no coincido que la situación de inseguridad está más grave que nunca, no solamente lo dicen los números del Sistema Nacional de Seguridad sino la percepción ciudadana, el INEGI, es una institución que lleva muchos años haciendo encuestas y comparado con el 2019 y el 2018, la percepción de seguridad en el país es que hoy hay más seguridad que en el 2018, y esos son los ciudadanos y me parece que el candidato Máynez, ya ha dado su opinión al respecto, entonces pues me parece que ellos tendrán que tomar una decisión, de todos modos nosotros vamos a ganar”.

Tras el primero de tres simulacros para el correcto funcionamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral, Sheinbaum Pardo evitó dar su voto de confianza al órgano electoral.

“Siempre hemos dicho que confiamos en el pueblo de México, y confiamos en una votación masiva, que sea una fiesta por la democracia, que participe masivamente el pueblo de México y ahí se va a demostrar a la hora de la participación, la gran diferencia que hay entre el proyecto del pasado y el proyecto que representamos, tanto a nivel nacional en la votación para diputados y senadores como en las nueve u ocho gubernaturas y jefatura de gobierno de la Ciudad de México”.

Fue cuestionada sobre la permanencia del ex ministro Arturo Zaldívar en su equipo de campaña, tras los audios que revelaron supuestas presiones a magistrados, sin embargo sin dar un no o un sí, sólo se pronunció porque se revise la condición de los audios y que sea la Fiscalía y el Poder Judicial, quienes determinen la culpabilidad o no del ex presidente de la Suprema Corte.

“Primero hay que ver la condición de los audios y quien tiene que juzgar a una persona es la Fiscalía y el Poder Judicial, o quien tiene que procurar la justicia y juzgar es la Fiscalía y el Poder Judicial”.

Por último, habló del ataque a Alessandra Rojo, candidata de PAN, PRI y PRD en la alcaldía Cuauhtémoc, pero sólo pidió no adelantar vísperas.