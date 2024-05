La CDMX no es segura para nadie, apunta Salomón Chertorivski

Salomón Chertorivski, aspirante de Movimiento Ciudadano, calificó como “sin sustento” las declaraciones de Santiago Taboada, del PAN-PRI-PRD y Clara Brugada, de Morena-PT-PVEM, respecto a la seguridad en la Ciudad de México.

Por una parte, Santiago Taboada no entiende el significado de ‘blindar’, que refleja que no se logró que el entorno de afuera deje de ser inseguro, por lo que te tienes que cuidar y resguardar, puntualizó el candidato en el espacio de Así las Cosas con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Se debe entender que hace más de tres décadas la Ciudad de México perdió su libertad en las calles, para poner accionar manera responsable a todo lo que se tiene que hacer en materia de seguridad.

“Esta ciudad no es segura para nadie, no puedes salir a la calle con libertad, nadie, y eso es lo que tenemos que hacernos cargo, si no hablamos con seriedad”.