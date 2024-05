Que me fiscalice el INE, pero también a Sheinbaum: Xóchitl Gálvez

Desde Reynosa, Tamaulipas, donde este jueves realiza una gira proselitista, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez aseguró no tener miedo a que el INE fiscalice sus gastos y que le contabilice los gastos del mitin del 19 de mayo al que asistirá porque fue invitada en su calidad de ciudadana.

Eso sí, dijo que el INE debería también revisar con detalle los gastos de campaña de su adversaria Claudia Sheinbaum pues ya rebasó por varios cienos de millones de pesos, tan solo hay que ver los anuncios espectaculares y el resto de la propaganda.

“Voy a muchos eventos que organiza la sociedad civil y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca, no tengo problema. La que ya rebasó por cuento de millones de pesos es la Sheinbaum y ojalá el INE se ponga las pilas y empiece a ver cuanto costó el evento del Zócalo, donde Sheinbaum llevó gente desde Tijuana y de todos los lugares en camiones a la Ciudad de México, la gente que va air ahora al zócalo en caso de que vaya va a ser por su pie”.

En entrevista previa a una reunión con simpatizantes de Reynosa, la abanderada de la oposición, insistió que ella no esconde el dinero que se gasta en campaña a diferencia de su contrincante Claudia Sheinbaum que declara menos de lo que en realidad gasta.

De hecho, sostuvo que el INE no ha puesto piso parejo en esta contienda electoral, sin embargo, muy retadora dijo que eso no importa pues ella puede contra Sheinbaum, contra López Obrador y contra quien le pongan enfrente.

“Mis gasto de campaña están muy por debajo, por lo que yo he declarado lo real, yo no he escondido el dinero. Ya sabemos que el INE no está poniendo el piso parejo, pero yo nunca he tenido el piso parejo en mi vida, yo voy a poder contra el Presidente, con los 19 gobernadores , voy a poder con la Sheinbaum y a la que me pongan enfrente”.