Para cambiar al país necesitamos que México deje de ser “machista”: Máynez

Al sostener un diálogo con estudiantes de la Facultad Libre de Derecho del Estado de Chiapas, Máynez, reiteró su satisfacción con los resultados del Simulacro Electoral Universitario que lo ubicaron en el segundo lugar de preferencias electorales y agradeció a ese sector poblacional su participación en el mismo y que hayan visto el segundo debate presidencial, porque dijo, “los jóvenes están cambiando el guión de la contienda electoral”.

En ese sentido, el abanderado presidencial del Movimiento Naranja advirtió que en el último debate no dejará de hablar de propuestas, causas pero sin insultos sólo con la defensa de que México puede ser distinto porque nuestro país no cambió porque Fox o Morena llegaron al poder, va a cambiar México, enfatizó, el día que todos asumamos que debemos de dejar de ser un país machista que invisibiliza a las mujeres, niñas y niños y que normaliza la exclusión a personas con discapacidad y a los pueblos originarios.

“Un hombre que cambie su perspectiva, que deje de pensar como pensaban hace 30 años; ¡que pena andar yo cambiando pañales, andar yo cuidando al niño! vas a disfrutar los años más maravillosos de tu hijo, la etapa más maravillosa de tu hija, vas a conocer cosas que tus padres, que tus abuelos, no pudieron conocer, experimentar por el machismo, vas a dejar de ejercer una masculinidad tóxica que te oprime a ti mismo por estar pensando en parámetros que socialmente te están obligando, entonces esa perspectiva de qué los hombres entendamos que no es un asunto de suma cero sino de que ganemos todos con parámetros de igualdad también es un cambio cultural muy importante”, apuntó Álvarez Máynez.

Ya entrado en gastos, Máynez se refirió al tema ambiental que además viene contenido en su libro, que por cierto promociona en cada evento, sentenció que la destrucción ecológica ya sea por parte de empresas mineras o transnacionales, Pemex o el gobierno o la industria hotelera, no es un problema nada más de nacionalismos sino que tiene un componente antipatriótico y de afectación fundamental.

Agregó que por ejemplo, la contaminación del aire que estamos viviendo es resultado de un modelo equivocado del a CFE que general el 51 por ciento de los contaminantes, este calor extremo que estamos viviendo apenas a principios de mayo está generando una sobre carga del Sistema Eléctrico lo que genera los apagones porque ese modelo obsoleto de combustóleo y combustibles fósiles no alcanza para la demanda del país, podríamos haberlo revertido en lugar del billón de pérdidas que hemos pagado este sexenio de CFE 1 billón de peso en pérdidas con eso se hubieran podido poner paneles solares en todas las escuelas de México todos los hospitales en todos los centros de salud y además financiar un programa de accesibilidad a familias pobres ¿cómo hacerle en las cosas que ya están en marcha? se pueden corregir, dijo Máynez y se lanzó contra una de las obras insignia del Presidente López Obrado; el Tren Maya

“No es desarrollo del sur a eso me refiero cuando dicen que el sur es prioridad cómo va a ser prioridad si estás destruyendo su patrimonio natural un tren así ni siquiera merecería llamarse maya porque los mayas los pueblos originarios de mi México tienen otra visión sobre la naturaleza sobre la relación con la tierra sobre la relación con nuestra reservas y me parece que sí hay que corregirlo, que hay que adecuar los trazos que hay que estudiar muy bien el impacto ambiental y que hay que tener una visión nueva sobre el desarrollo, sobre la prosperidad que no deje de lado la naturaleza”, consideró el llamado Caballo Naranja.