Influencia de la música en las compras ¿inducen a elegir su marca?

Probablemente si tienes una tienda favorita, puedes pensar y recordar los elementos que los distinguen de otros, ¿por qué lo elijes sobre otras marcas o establecimientos?. Marco Barrios, experto en finanzas nos habla sobre cómo trabajan para atraer al consumidor.

Aborda mediante los sentidos:

Hay que disfrutarlo, no hay que ser paranócios, mejor hay que ser conscientes de lo que compramos y evitar caer en gastos innecesarios. Con amor y cariño hay que explicarles que no se puede comprar todo. Se trata de conocer “lo que nos mueve”, pero no asustarnos, solo son estrategias.

— Marco Barrios