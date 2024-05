Renuncia al cargo fiscal de San Luis Potosí

El fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, anunció que renunció a su cargo debido a motivos personales y profesionales; también afirmó que le gustaría reelegirse.

“He decidido dejar el encargo y si las condiciones me lo permiten me incorporaría al Poder Judicial del Estado… Es una decisión personal que he tomado, nadie más se separa de la dependencia, todo el personal queda hasta que se incorpore el nuevo o nueva titular”, puntualizó Ruiz Contreras.

En caso de que el Congreso estatal acepte la renuncia del fiscal, se quedaría en su lugar alguno de los vicefiscales Xitlalic Sánchez Servín o Doroteo Paredes Granado.