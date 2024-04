Asesinato del periodista Roberto Figueroa está relacionado con su actividad

El fiscal Uriel Carmona Gándara confirmó que una de las principales líneas de investigación sobre el secuestro y posterior asesinato del comunicador Roberto Figueroa Bustos está enfocada a su actividad periodística, a través de su portal Acá En el Show.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que hay otras pesquisas qué sigue el Ministerio Público, pero una de las más sólidas es lo relacionado al trabajo que realizaba mediante producciones digitales.

“Y en este caso y con toda firmeza y seguridad les digo que se va a investigar hasta sus últimas consecuencias, saber si el motivo, el móvil de ese secuestro y homicidio tiene que ver con su actividad periodística. Eso es algo que no nos es ajeno, y que desde las primeras horas de investigación tenemos razones que desgraciadamente no se pueden publicitar, no se pueden poner del conocimiento colectivo, pero tenemos razones no subjetivas, no de que pensamos sino razones objetivas que nos obligan a agotar esa línea de investigación”.

Uriel Carmona recibió en las instalaciones de la Fiscalía a un nutrido grupo de periodistas que el sábado pasado se manifestó en el memorial de las víctimas, ubicado en las puertas del palacio de gobierno, donde exigieron justicia por el crimen y el pronto esclarecimiento.

Hoy el fiscal pidió la colaboración del gremio y de la sociedad para llegar al fondo del asunto y poder detener a los autores materiales e intelectuales.

El gremio periodístico también realizó una protesta afuera de la fiscalia.