Pensión IMSS 2024: ¿por qué se retrasará el pago de mayo y hasta cuándo la depositarán?

Está por terminar abril y los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están listos para recibir su pago correspondiente al mes de mayo.

Es importante señalar que habrá un ligero cambio en la fecha de depósito. Normalmente este se hace el primer día de cada mes. Sin embargo, mayo será la excepción, ya que se atraviesa un día festivo.

¿Cuándo pagarán la pensión IMSS de mayo 2024?

El IMSS estipula que el pago debe realizarse el primer día de cada mes a menos que este caiga en un día inhábil. En ese caso, se adelantará a la última fecha hábil.

El 1 de mayo caerá en miércoles, por lo que no es un día no laboral. Sin embargo, la razón por la que los jubilados no recibirán su pago esta fecha es porque será feriado nacional por la conmemoración del Día del Trabajo.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) este día no hay actividades laborales y eso incluye operaciones bancarias (no digitales).

El pago caerá a partir del jueves 2 de mayo y los pensionados podrán ver reflejado su pago correspondiente a este mes.

¿Cuándo caen los próximos pagos?

De acuerdo con el calendario del IMSS estas son las fechas de los pagos faltantes:

Lunes 3 de junio

Lunes 2 de julio

Jueves 1 de agosto

Lunes 2 de septiembre

Miércoles 2 de octubre

Viernes 1 de noviembre

Lunes 2 de diciembre

Recuerda que el pago se deposita en la cuenta bancaria a nombre del pensionado.

Si tienes alguna duda o necesitas saber más información acerca de tu pensión del IMSS, puedes comunicarte al 800 623 23 23 (opción 3).