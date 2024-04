AMLO descalifica el informe de DH de Estados Unidos

El presidente López Obrador mostró su descontento por el informe anual de Derechos Humanos de Estados Unidos en el que se indica que el gobierno mexicano dejo de investigar a los criminales, atacó verbalmente al poder judicial y los periodistas

“Nosotros somos respetuosos con ellos, ellos deberían ser respetuosos con nosotros”, dijo.

“Nosotros no les decimos y ¿por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados? y ¿por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra?, y ¿por qué no liberas a Assange? que lo tienen encarcelado injustamente¿por que no atiendes a los jóvenes de Estados Unidos que fallecen por la adicción a las drogas, al fentanilo? Y ¿por qué reprimes, maltratas a los migrantes?”, cuestionó.

El presidente señaló que Estados Unidos se quedó con a mala costumbre de que calificar lo que hacen otros países. No están acostumbrados a respetar la soberanía delos pueblos, indicó.

“Nosotros no emitimos una carta de buena conducta porque no nos corresponde, pero ellos se quedaron con la manía de hace 200 años desde la Doctrina Monroy”.

López Obrador negó que su gobierno tenga una campaña en contra de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Norma Piña.

“Que nosotros promovimos un mensaje en contra de la presidenta de la Suprema Corte de la señora Piña y dicen 20 mil mensajes. Bueno si se trata de eso, primero nosotros no tenemos nada que ver, es una gran mentira del Departamento de Estado o de quien dio a conocer esa información”.