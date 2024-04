¿Tenemos que elegir entre el menos corrupto cuando hay otra opción?: Salomón Chertorivski

Mi candidatura propone y quiere discutir con fuerza y hay dos candidaturas están dedicadas a pegarse entre ellos, la gente puede juzgar, sino tienes el respeto para hablar con ellos, flaco favor le hacer al votante, afirmó el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, luego del segundo debate político previo a las elecciones.

Lo que nos está pasando en la Ciudad con la corrupción y agua es muy serio, yo iba con total a intención de dialogar y contrastar para entender las propuestas de solución, pero no quieren dialogar, afirmó el candidato de Movimiento Ciudadano en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, a quien agradó el formato del debate, aunque reconoció “no hay candidatos de altura… están acostumbrados a pegarse entre ellos y la gente puede juzgar”.

Señaló que “si no tienes ese respeto para hablar con la gente, flaco favor le estás haciendo”.

No obstante, reconoció “a mí no me atacan porque no hay una sola cosa que me puedan atacar en materia de corrupción, no hay un cartelito que me puedan sacar o tema en mi patrimonio que pueda ser tachado de algo… tengo una vida de servicio intachable”,

Señaló que el debate fue “un concurso de quién es más cochino en materia de corrupción” y se cuestionó ¿en serio tenemos que el 2 de junio elegir entre quién es menos corrupto cuando hay una opción de propuestas?

El candidato de MC hizo hincapié en su propuesta de “guardianes del bosque”, con la que plantea la reforestación en manos de menores quienes darían seguimiento a sus árboles durante seis años para la conservación y valoración de lo que significa la reforestación al sur de la capital mexicana y su aporte en la recarga de manto acuífero.

Y aclaró que para MC faltan 38 días suficientes para ganar y adelantó su presencia en el próximo debate el 12 de mayo.