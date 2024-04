Marca de lujo se equivoca de precio; Hombre paga 500 pesos por aretes de medio millón de pesos

Una marca de joyería de lujo se ve actualmente en un problema con PROFECO por un error que creían no podría sucederles por ser de renombre, las revisiones son detalladas ¿qué sucedió?.Una marca de joyería de lujo se ve actualmente en un problema con PROFECO por un error que creían no podría sucederles por ser de renombre, las revisiones son detalladas ¿qué sucedió?.Una marca de joyería de lujo se ve actualmente en un problema con PROFECO por un error que creían no podría sucederles por ser de renombre, las revisiones son detalladas ¿qué sucedió?.Una marca de joyería de lujo se ve actualmente en un problema con PROFECO por un error que creían no podría sucederles por ser de renombre, las revisiones son detalladas ¿qué sucedió?.

Rodrigo, un joven mexicano, hizo pública su historia en “X”, y es que en en días pasados adquirió no sólo uno, sino dos pares de aretes de la marca de lujo “Cartier”, ¡pagó 237 pesos mexicanos por un par de aretes de oro rosa con diamantes!, mismos que costaban medio millón de pesos en total, pues adquirió dos pares.

Y hasta se las puse fácil porque yo si leo las políticas de compra y así. Todo fue bajo términos y condiciones correctos. Y pues la regaron ellos en muchas cosas suponiendo que trataban con “x” persona y pues uno si lee. pic.twitter.com/ONpy1FnmVS — dre pute (@LordeDandy) April 20, 2024

Después de la polémica, comentarios de desaprobación y señalamientos, Rodrigo indica que hubiera preferido no hacer pública la compra, pero sacarlo a la luz fue una manera de garantizar que “no le hicieran una gatada”. Y es que al momento de querer recibir el producto que se había pagado al momento a través de la página, Cartier ofreció una disculpa por la falta de inventario y un “obsequio” en compensación por el mal momento y la falta del producto.

“Gracias por su mensaje. En este momento los pendientes no están disponibles y se ha procesado tardar en reflejarse en su tarjeta dependerá del banco emisor. En vista de esta experiencia nos gustaria ofrecerle una sincera disculpa y extenderle, como compensación, un gesto de la maison Cartier, una botella de champagne Cartier Cuvée (obsequio), un articulo de piel Cartier (obsequio), mismos que podremos hacer llegar a la dirección que nos confirme; esto en caso de aceptar esta compensación”. — Cartier

Además de eso pedían que para la aceptación presentara INE, dos testigos.

Pero el joven que estaba bien informado hizo referencia a artículos de la Ley Federal del Consumidor y se negó a recibir algo que no fuera el artículo solicitado y pagado al precio establecido.

El proceso sigue en curso, y ha generado mucha expectativa en redes sociales, pues el hilo en “X” tiene a un público espectador.