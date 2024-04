Con “los otros datos” AMLO se despide de banqueros… “la seguridad nos ha costado muchísimo”

Entre aplausos, apretones de manos y reconocimientos por la labor hecha para sacar adelante a Acapulco tras el paso del huracán Otis, se realizó la edición 87 de la Convención Bancaria.

Desde Punta Diamante, una de las zonas más afectadas por el paso del fenómeno meteorológico que golpeo la región en octubre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para presumir “los otros datos” señalando aumento en la economía, apreciación de la moneda, incremento del salario mínimo, reducción de la pobreza, entre otras cosas. En materia de seguridad dijo han bajado los homicidios 22%, los delitos del fuero federal 26.2% y los secuestros 80.7%.

“Vamos a proyectar algunas gráficas, los otros datos… la seguridad nos ha costado muchísimo, nada más piensen que de lunes a viernes, todos los días de seis a siete de la mañana, reunión del Gabinete de Seguridad y no es muy agradable lo que ve uno y lo que se entera uno diariamente pero por esa constancia, por esa perseverancia va avanzando y por una política distinta, consiste en esencia en no pensar que se puede enfrentar el mal con el mal”.

Después de un recibimiento de pie por parte de los banqueros, se despidió enfatizando que ha cumplido con sus compromisos.

“Ya me voy a Palenque en cinco meses, me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien, con respeto y considero que han sido correspondidos, los he tratado con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi Gobierno”.

Julio Carranza Bolivar, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), enfatizó que fue la banca, la primera en participar para que Acapulco enfrentara los estragos de Otis, así mismo se comprometió a que la banca no intervenga en el proceso electoral de este año.

“La certidumbre y la confianza que nos brindó con su palabra, generaron un ambiente propicio de negocios e inversión donde todos ganamos, es crucial que cuidemos este ambiente y reforcemos las acciones que han dado resultados positivos, la certidumbre y la confianza son activos valiosos, difíciles de forjar pero fáciles de perder, a las candidatas y candidato que aspiran a sucederle nos permitimos expresarles, la banca es respetuosa del proceso electoral y trabajará con total empeño y dedicación con quien resulte favorecido de la voluntad popular”.

Igual que con López Obrador, los banqueros recibieron de pie y con aplausos a la candidata de “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, quien de inmediato se fue con críticas y señalamientos contra el Gobierno Federal y dijo que, así como no cumplió con no cerrar el Aeropuerto de Texcoco, podría fallar en materia de pensiones.

“Ese dinero tiene nombre y apellido, a lo mejor está en los Estados Unidos chambeando, por eso su cuenta está inactiva, a lo mejor no sabe que tiene ese dinero, a lo mejor sigue cotizando horas porque se siente productivo y lo primero que la gente tendría que saber es que tiene ese dinero antes que el Gobierno tome ese dinero, pero tengo la impresión que es como una trampa lo que están haciendo, ojalá los mexicanos despierten y se den cuenta que ahorita son los de 70 años y más al rato vamos a ser todos, así que defendamos las afores, defendamos las pensiones porque es dinero privado, no es dinero del Gobierno”.

Tras señalar que, si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador no cumplió su amenaza de soltar al tigre, la candidata del Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática comentó que soltó la jauría de la muerte, el dolor, la mentira y el miedo, en ese marco condenó el asesinato de Noe Ramos, candidato a la alcaldía del Monte en Tamaulipas.

“Lamentable, condeno, ese es el clima que este presidente ha dejado por eso dije hoy que dijo que soltaría al tigre y lo que soltó es la jauría de la muerte…

- ¿cómo llegaremos a las elecciones?

- no hay condiciones si el Gobierno no reconoce y el presidente no hace absolutamente nada para parar esta violencia”.

Los banqueros se vieron divididos al recibir a la candidata de “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, algunos aplaudieron de pie, otros sentados, en su participación la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México reiteró su defensa en la participación de militares en mega obras.

“Bueno, por lo pronto está así, hay que mantenerlo de esa manera, valorarlo como está funcionando y en todo caso, cambiar la situación, pero, así como está, por lo pronto hay que mantenerlo. Yo no creo que se haya dejado de lado a las empresas de la construcción. Yo creo que ha sido tan acelerado el crecimiento de la construcción en estos seis años y particularmente, en los últimos tres años, que ha habido la participación de las empresas privadas, caso Tren Maya y además, el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque más que el Ejército, es la Secretaría de la Defensa Nacional y los ingenieros militares. No podría haberse construido lo que se ha construido hasta ahora, si no hubiera sido por la conjunción de ambos”.

Respecto a las pensiones, se pronunció por un consenso entre los involucrados para definir lo más conveniente para los extrabajadores.

“Las decisiones más importantes de la economía nacional, del presidente de la República se han tomado por consenso, entonces desde mi perspectiva y eso es lo que hay que seguir haciendo… cualquier cambio que pudiera haber en término de las pensiones también hay que sentarse para poder platicarlo, yo creo que si así ha funcionado en este momento es un esquema donde debemos seguir trabajando de manera conjunta para ponernos de acuerdo… porque finalmente todos queremos la prosperidad compartida, que los trabajadores y trabajadoras mexicanas cada vez vivan mejor”.

Previamente Jorge Álvarez Máynez aprovechó para destacar su preferencia en redes sociales y hablar del interés de los jóvenes en la política, en su participación negó que en algún momento decline en favor de alguna de sus adversarias.

“No, por ningún motivo y ninguna circunstancia porque lo que México necesita es que no le podemos dejar al país que suceda lo que sucedió en Venezuela, es una salida, una fuerza política alejada del esquema de polarización que le dé perspectiva al país… hay dos cosas que en el debate nos dieron mucho, uno todo mundo me dijo, fuiste el único que contestó las preguntas que se te hicieron, que no te enfocaste en los ataques, y el único que no utilizó un adjetivo, un apodo, o un insulto contra tus contrincantes, además de la sonrisa que a los jóvenes les gustó mucho”.

Lo que sí acusó al Gobierno Federal de jugarle chueco a las fuerzas armadas y a la iniciativa privada.

“Lo que ha hecho el Gobierno con varios sectores de la economía ha sido desleal porque además, pues ellos no tienen problema de asumir las pérdidas, el problema del Tren Maya no es solamente la destrucción con el tramo cinco a patrimonio natural de México, no solamente es que no hayan tenido la capacidad que fuera eléctrico sino que lo que le están dando a la Sedena es una herencia maldita porque hoy supuestamente es un beneficio pero el día de mañana van a ser pasivos permanentes para una institución a la que le deberíamos tener lealtad porque cuando los políticos se han doblado ante el crimen los únicos que han estado ahí son las fuerzas armadas”.

En este encuentro también estuvo presente el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien destacó el trabajo que se realizó con el sector financiero ya firmó que se buscará crear un desarrollo sostenible y financiero que vaya más allá, para financiar también a las pymes que tradicionalmente no tenían acceso al mercado de valores.