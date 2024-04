Lamenta Xóchitl Gálvez asesinato de Noé Ramos

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. lamentó el asesinato del candidato a reelegirse como alcalde en Ciudad Mante, Tamaulipas, Noé Ramos y consideró que la violencia contra los aspirantes a cargos de elección popular es ya generalizada en todo el territorio nacional.

Entrevistada después de sostener un encuentro con pequeños empresarios hoteleros de Acapulco, la abandera presidencial del PRI, PAN y PRD, dijo de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que al menos en 50 ciudades del país se incrementó de manera notable la violencia que afecta a la ciudadanía y los candidatos no son la excepción.

Xóchitl Gálvez, dijo esperar que la dirigencia de Morena salga a condenar al gobernador tamaulipeco como lo hizo con el de Guanajuato cuando asesinaron a la candidata a la presidenta municipal de Celaya, Gisela Gaytán.

“Lamentable el asesinato de Noé Ramos de Ciudad Mante, Tamaulipas, realmente lo que está pasando en Tamaulipas es un incremento de la violencia. Hoy la ENSU publica que en 50 ciudades del país se ha incrementad la violencia, o sea, es falso que el país esté mejor que nunca, y no he visto a Mario Delgado que salga a condenar al gobernador, porque cuando se ha tratado de gobiernos de oposición pues, inmediatamente condenaron al gobernador de Guanajuato”.

La senadora con licencia por el estado de Hidalgo, dijo que en realidad la violencia contra los candidatos de todos es generalizada, pues el crimen organizado no sólo agrede y mata a aspirantes políticos de alguna corriente partidista sino de todos los partidos.

De hecho, dijo que su equipo de campaña elabora un mapa de riesgos sobre los lugares que será difícil instalar las urnas, por lo que será imposible que en esos sitios se celebren los comicios el dos de junio. Y aunque el INE lo sabe, no toma acciones para resolver ese problema.

“La violencia es generalizada, no respeta partido político, no respeta estado, y pues aquí la cosa es cómo le vamos a hacer para que los candidatos de todos los partidos puedan hacer campaña sin perder la vida. Hay zonas en que no hay condiciones para votar y se lo dijimos a la presidenta del INE, estamos haciendo una especie de mapa de riesgo porque el INE no lo hizo, estamos diciéndole al INE en qué regiones vemos problemas para instalar casillas”.

Xóchitl Gálvez seguirá su gira proselitista por el estado de Guerrero, el sábado sostendrá una reunión con ciudadanos en Zihuatanejo.