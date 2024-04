Zaldívar seguirá en equipo de campaña: Sheinbaum

Debe analizarse las atribuciones de la Suprema Corte y los ministros que integran el máximo tribunal de justicia del país, fue el pronunciamiento de la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, al señalar que tienen privilegios que les permiten iniciar una investigación en 24 horas sobre una denuncia anónima, lo cual calificó de irregular.

En conferencia de prensa antes de iniciar su gira proselitista por Pachuca, Hidalgo enfatizó que Arturo Zaldívar hoy encargado de diseñar una propuesta para reformar el Poder Judicial continuará en su equipo de campaña pese a los señalamientos en su contra y la carpeta iniciada por la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.

“Que tenemos que discutir de fondo es las atribuciones que se está tomando esta corte ahora sí que fuera de toda norma no, no, no, él va a seguir participando él va a seguir participando y el fondo del asunto es como es posible que la corte o ministros de la corte hagan una investigación de este tipo de intervención en el proceso electoral es de los ministros de la corte ahora ya son ministerio públicos son poder legislativo son poder judicial todo al mismo tiempo”.

Asimismo dijo que los ministros deberían dejar que la fiscalía realice las investigaciones correspondientes antes de intervenir.

“Ni siquiera está pasando por la fiscalía como debería ocurrir se presenta una denuncia en la fiscalía se hace una investigación esa investigación va en todo caso al poder judicial de acuerdo a las pruebas que presente la fiscalía entonces la pregunta en el fondo es esa cómo es posible que además no sólo es a él sino a varios jueces o sea ahí hay evidentemente un uso político en este momento de una atribución que ni siquiera tiene el poder judicial la suprema corte de justicia eso es lo relevante en este momento y eso es lo que deberíamos estar discutiendo o sea de qué privilegios goza esta corte”.

Por otro lado luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la candidatura del panista Ricardo Anaya quien está siendo investigado por la

Fiscalía General de la República (FGR), dijo que le llama mucho la atención las resoluciones judiciales en favor de fugitivos de la justicia.

“Me llama la atención pues el caso de Anaya, no sé, a ustedes no les llama la atención, o sea, porque es un caso similar, ¿no? ¿Es ético que alguien que no reside en el país pueda esperar a un puesto popular? No, el tema es que tiene denuncias, está prófugo de la justicia, pues es el mismo caso de Cabeza de Vaca, entonces habría que ver por qué en un caso tomaron una decisión de un tipo y en el otro de otro tipo. A mí me llama mucho la atención por lo menos”.

Y es que con la resolución del Tribunal Electoral el ex candidato presidencial del Pan tendrá posibilidades de obtener fuero constitucional al estar en lugar tres de la lista única de candidatos por el principio de representación proporcional del PAN.