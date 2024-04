Vecinos de BJ deben pagar por cisternas limpias y pipas de agua

A tres semanas de que fuera detectada la contaminación de agua en ocho colonias de la alcaldía Benito Juárez son muchos domicilios en los que el agua aún tiene olor a hidrocarburo, tal es el caso del fraccionamiento Residencial WTC en la calle Chicago en donde las enfermedades en piel o gastrointestinales se han presentado entre los condóminos en los últimos días.

Luego de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres publicara un video en redes afirmando que en la alcaldía todo marcha bien, los vecinos dudan de sus declaraciones por lo que padecen desde hace algunos días.

Y aunque la presencia de gua turbia con olor a combustible pudo ser constatada por este medio, al día de hoy se desconoce el tipo de químico o hidrocarburo contenido en el agua de varias colonias de la alcaldía.

Durante un más de los recorridos realizados por W Radio, pudimos constatar que de forma particular, los vecinos han optado por cerrar válvulas de paso del agua, pagar por el lavado de sus cisternas y comprar carga de agua con pipas para poder tener agua potable en sus domicilios y negocios.

La demanda de agua potable en la zona ha sido muy alta, de pipas pagadas por la alcaldía o el gobierno de la CDMX, sin embargo, hay quienes prefieren pagar por este servicio que va de los 2,500 a los 4 mil pesos dependiendo de la capacidad del tinaco o cisterna a llenar.

Sin embargo, el primer paso para tener agua limpia, es desinfectar las cisternas por lo que los miles de litros de agua contenidos se tienen que vaciar llegando en algunos casos directamente al drenaje y en algunos casos son las propias pipas las que tienen que extraer el agua contaminada.

De acuerdo con el testimonio de un operador de pipa contratada por el gobierno de la CDMX, el gobierno ha pedido a los habitantes afectados que vacíen sus cisternas y tinacos, mientras que ellos señalan que si las autoridades no pueden con la situación, comiencen a suministrar el agua de otro pozo, pero que no los dejen sin agua, pues señalan que agua de garrafón de las plantas potabilizadoras no es suficiente para cubrir los servicios domésticos o de aquellos negocios que utilizan agua como restaurantes, tintorerías, lavanderías entre otros.