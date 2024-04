Rechaza Álvarez Máynez estar ligado a empresas con contratos millonarios

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez declaró como absurdas las acusaciones en su contra por una presunta sociedad en una red millonaria, al considerar que los poderes fácticos se encuentran desesperados por el desplome de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

“La nota de hoy de Latinus contra mí es absurda, está llena de mentiras, pero además es un refrito de cosas que contesté puntualmente hace un año. Los poderes fácticos están desesperados por el desplome de su candidata”, dijo a través de un video subido a sus redes.

Mi respuesta a las grotescas mentiras de @latinus_us y @ClaudioOchoaH.



Las encuestas ya pusieron a temblar a la vieja política y ya sabemos lo que viene: mentiras y guerra sucia.



Pero lo nuevo triunfará: con alegría y con la verdad. pic.twitter.com/7F4aRD6sSv — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) April 18, 2024

Y es que Álvarez Máynez reiteró que desde hace semanas rebasó a Xóchitl Gálvez en redes a partir del primer debate entre los presidenciales pues no fue a presentar propuestas, sino sólo ataques hacia su persona y a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

Además, estas diferencias entre Álvarez Máynez y la oposición comenzaron desde que inició su campaña, pues el llamado Caballo Naranja se ha dedicado a reiterar también que son parte de la vieja política y que sólo se han dedicado a realizar una guerra sucia en su contra, al grado que ha acusado que quieren “hasta robarle” su canción “Máynez presidente”.

Así las Cosas, el aspirante presidencial emecista aseguró que la nota donde se le denuncia es un “refrito” de 2023, y puntualizó que dejó de participar en “Información para la Democracia” hace 11 años. Además, comentó que no tiene ninguna relación con dichas empresas, por lo que las acusaciones en su contra son falsas.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que no se enganchará en la guerra sucia que han generado los demás partidos políticos en contra de él y afirmó que siempre contestará cuando se le tache de alguna calumnia.

“Tenemos una propuesta de un México nuevo, una visión hacia el futuro. Yo no me voy a enganchar en ataques y en guerra sucia. Voy a responder frontalmente cuando se me denosté, pero si se fijan en el debate, fui el único que dijo un sólo insulto, un sólo adjetivo, porque vamos a demostrar que somos diferentes, porque lo que este país necesita es ver hacia el futuro”, indicó.

Más tarde y al sostener un encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) campus Culiacán, manifestó que, a diferencia de demás integrantes de partidos políticos, él sí hace sus declaraciones patrimoniales públicas y afirmó que tendría que ser necesario obligar a los funcionarios públicos a que transparenten dicha información.

“Yo sí creo que la transparencia y la rendición de cuentas le sirve a la gente, siempre la he procurado, si ustedes entran a mi página pueden ver que he hecho la declaración patrimonial, ahí están las fotos de mis propiedades, yo por convicción las subo porque además hay una explicación para cada cosa que tenga, tengo una explicación en la manera que he evolucionado en la vida, pero la transparencia la debemos de aplicar en todos los temas”, indicó frente a los jóvenes.