Diputados corrigen “error” en dictamen de Fondo de Pensiones para el Bienestar

La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó con 17 votos a favor y 10 en contra, la corrección del “error humano, el error del equipo técnico” que modificó el dictamen el miércoles para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar y que comprometía todas las cuentas de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años para nutrir dicho fondo, lo cual no había sido aprobado en el dictamen autorizado el pasado lunes y por ello se pospuso la discusión ante el pleno hasta el lunes 22 de abril.

En la reunión extraordinaria, los diputados del PAN exigieron la renuncia del secretario técnico de la Comisión de Seguridad Social, porque él fue el responsable de enviar un dictamen diferente.

El legislador del blanquiazul René Figueroa pidió su cabeza.

Es más, el también diputado del PAN, Santiago Torreblanca, expresó su extrañeza por este “error humano, este error del equipo técnico”, es decir, una falla ortográfica o de redacción, pero no fue así, fue otro documento que se les presentó y eso significa una burla para todos los diputados.

“Yo pensaba que el error había consistido en que, al mandar el dictamen a la Mesa Directiva para ser publicado en Gaceta, por error se había presentado una versión previa que contenía la iniciativa y me dije cuando comparé la iniciativa original presentada con la Gaceta va a coincidir y va haber una explicación lógica de los cambios. Pero el dictamen aprobado y el dictamen subido a Gaceta no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, son redacciones que no son de punto y coma”.

