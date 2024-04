Embestida legal de Zaldívar contra Norma Piña no tiene sustento

“No veo justificación alguna para la embestida del día de ayer de presentar una serie de denuncias de autoridades de lo más disímbolas… y tampoco veo causa alguna para constituir un juicio político en el que se finque una responsabilidad con consecuencias de destitución para la ministra presidenta”, afirmó Pedro Salazar, luego de que el exministro Arturo Zaldívar diera a conocer la solicitud de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, acompañada de denuncias ante diversos organismos, en respuesta a la denuncia anónima presentada en contra del ministro en retiro.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el investigador del IIJ-UNAM afirmó que “las denuncias anónimas deben ser tomadas en cuenta por que así lo establece la normatividad…salvo el tema de filtración, lo que está sucediendo es común y si hay denuncia tiene que suceder”. Y que la ministra presidenta “está obligada a está obligada si encuentra indicios a iniciarla de lo contrario incurriría ella en una responsabilidad”.

Sobre el juicio político, recordó que “es un procedimiento establecido en la Constitución para fincar responsabilidades, primero de naturaleza política porque es la Cámara de Diputados quien lo lleva a cabo y que después permite determina otra serie de consecuencias” y en el caso del juicio solicitado por el ministro en retiro Arturo Zaldívar y el presidente nacional de Morena, es “la destitución de la ministra Norma Piña”.

Sin embargo, consideró que aquello que sustenta la solicitud de Zaldívar por ser filtrado a la prensa “es cuestionable”. “No veo responsabilidad de la ministra y no veo necesidad de presentar denuncias, no hay causa alguna para constituir un juicio político con consecuencias de sustitución”. “No hay elementos que den sustento a una responsabilidad de la ministra”.

Resaltó el cierre de filas del Poder Judicial con la ministra Norma Piña, toma distancia con Zaldívar y el mensaje que da es “aquí lo que se tiene que respetar son las reglas jurídicas y la presidenta no las ha roto”.

Finalmente dijo, que la ruta de la denuncia anónima debe seguir su ritmo, en tanto la embestida legal de Zaldívar, consideró son “actos políticos que no tiene vida”.