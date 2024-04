Ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo: Álvarez Máynez

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, manifestó su respaldo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, luego de que poco antes del medio día el expresidente del alto tribunal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dio a conocer en conferencia de prensa que promoverá una serie de denuncias y recursos en diversas instancias, como la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral y en la propia Suprema Corte en contra de Piña Hernández, por acciones irregulares y presuntamente ilegales en los que ha incurrido…

Entrevistados momentos antes de sostener un encuentro con integrantes del Instituto de Recursos Mundiales, Álvarez Máynez aseguró que el ministro Záldivar está muy extraviado y lo único que está buscando es tener hueso e impunidad.

“Sí, él está en un interés mezquino electoral. Desde hace mucho tiempo, desde que era ministro, él quiere ser fiscal, ser secretario de Gobernación. Quiere hueso, quiere impunidad, quiere preservar un régimen de privilegios al que se acostumbró. Y creo que está extraviado el ministro Zaldívar, no es por ahí. Y no va a pasar, porque la ministra Piña va a tener una fuerza política concurrente que la defienda”, aseguró el abanderado naranja.

Máynez como prefiere que lo llamen, reconoció que en muchas ocasiones, él mismo ha criticado a la Corte, pero aclaró que una cosa es tener un debate serio, un debate sobre la actuación, sobre la naturaleza de la Corte, y otra cosa es el golpeteo ya ruin, burdo, grotesco del expresidente de la Corte a la institución que tanto le dio.

Ante los señalamientos de la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez de que fue precisamente el ministro Arturo Zaldívar quien politizó a la SCJN el llamado Caballo Naranja, señaló que lo que pasa es que el PRI y PAN no tienen memoria. La Corte la han politizado, la han pervertido ellos desde hace mucho.

“Bueno, no, eso no es cierto. Es que lo que pasa es que el PRI y el PAN no tienen memoria. La Corte la han politizado, la han pervertido ellos desde hace mucho. Hay que recordar que de hecho el ministro Zaldívar no lo propuso este gobierno como ministro. Es absurdo eso. Hay que recordar lo que pasó en su momento con Medina Mora, que había sido un funcionario de un gobierno y que lo mandaron de ministro. O sea, la Corte tiene un problema estructural, tiene un problema de hace muchos años. Y yo ahí es donde no coincido con el diagnóstico de la candidata del PRI y del PAN. Ella quiere culpar de todo este gobierno, poner todo en la tesitura de que estos son problemas que iniciaron hace cinco años”, apuntó Álvarez Máynez.

—