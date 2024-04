Ejército no descuida labores de seguridad por obras: Sheinbaum

No se descuida la labor del Ejército en la seguridad interior de México, fue lo que aseguró la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, que, al reunirse este martes con empresarios, señaló que se mantendrán acuerdos entre gobierno e iniciativa privada, en caso de ganas las elecciones del próximo dos de junio.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que el Ejército, descuide su trabajo al dedicarse a tareas de la policía o a la construcción de mega proyectos, la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, insistió que no se han sustituido.

“Los ingenieros militares son de los mejores ingenieros que existen en el país, los ingenieros militares que existían en el país pues ahora están permitiendo una parte que está en la Constitución y las leyes de las funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional entonces esta idea que otras labores de la Sedena, han evitado que se dediquen a la seguridad, no estoy tan de acuerdo porque de hecho hoy tenemos una Guardia Nacional que son 140 mil elementos, primero no están sustituyendo a la seguridad pública y la seguridad pública hay que darla con la Guardia Nacional, donde se requiera el Ejército y la Marina y el fortalecimiento de las policías estatales y tiene que haber coordinación”.

Desde Yucatán ejemplificó que, al darse proyectos a distintas empresas, algunas no cumplieron con fechas o el trabajo requerido por lo que se pide el apoyo del Ejército para lograr proyectos como la construcción de dos hospitales en la Ciudad de México en dos años, como se hizo cuando fue jefa de Gobierno. Sheinbaum Pardo aseveró a los empresarios que a pesar que puedan existir desacuerdos, su propuesta de gobierno y partido político no está en su contra.

“Esta idea de que Morena está en contra de la inversión, en contra de la iniciativa privada, es falso, por supuesto que nosotros queremos que haya inversión en el país nada más hay que ordenarla, y permitir que al mismo tiempo haya bienestar para el pueblo de México, entonces sepan que en nosotros van a tener siempre la puerta abierta, habrá cosas en las que no estamos de acuerdo tampoco, no pasa nada si no se está de acuerdo con todo siempre y cuando podamos seguir dialogando”.

Para esa inversión que además dijo, potencie el nearshoring, propuso la planeación de inversión que trabajaría desde el inicio de la transición de gobiernos, así mismo se comprometió a tener los recursos necesarios para impulsar otros proyectos, al culminar la construcción de grandes obras como el Tren Maya entre otros. Claudia Sheinbaum comentó que, si bien habrá un plan para incrementar la formalidad, habló de la importancia de la permanencia de programas sociales.

“Si se fijan se está apoyando la desigualdad, eso no sustituye al empleo, nunca, pero el empleo no necesariamente brinda el apoyo de la histórica desigualdad que ha habido en nuestro país y la pobreza, entonces no tiene que ver una contra la otra, porque así se ha querido plantear, entonces no solamente son programas para entrar a la formalidad que son importantes, y ahí tiene que haber apoyo a la microempresa y tenemos programa para ello pero la otra es, en la medida que sean mejores los salarios, que haya más desarrollo e inversión en el país, va a ir disminuyendo la informalidad en México”.

En su oportunidad Levy Abraham Macari, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, se pronunció porque en el próximo sexenio se puedan sentar las bases para que las empresas puedan seguir creciendo y generando mayor número de empleos, ante ello aseguró que los empresarios del país están interesados en coadyuvar en las leyes que sean necesarias para ello.