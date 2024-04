El INE no hace fraude con el voto del exterior, responden consejeros / INE

“Con el voto de los mexicanos en el extranjero no se hace fraude”, aclararon los consejeros del INEc, luego de que el fin de semana se dio a conocer que unos 39 mil 724 connacionales no podrían votar en virtud de que hay inconsistencias en sus registros.

Los integrantes de la Comisión del Voto de los Mexicanos en el Exterior convocaroneste lunes a una sesión extraordinaria y a una conferencia de prensa en la que puntualizaron que no le están negando el derecho a voto a los mexicanos que radican fuera del país, sino lo que se está certificando el padrón electoral.

El consejero, Arturo Castillo Loza puntualizo que a la hora de certificar el registro de algunos mexicanos se detectaron irregularidades que van principalmente desde firmas ilegibles, hasta firmas con copias, en lugar de la firma autografas, es decir no hay coincidencia en el caso de las firmas y también en el caso de domicilios.

Las irregularidades registradas son las siguientes:

Irregularidades en la firma - 18 mil 203

Irregularidades en el Comprobante de domicilio - 861

Incumplimiento en los requisitos - 12 mil 574

Registros con múltiples irregularidades - 8 mil 86

De hecho el consejero Castillo dijo que ya levantaron 18 mil denuncias contra quien resulte responsable de esta situación, pues da la impresión, dijo, de que alguien quiso hacer registros masivos con copias.

Como resultado de la revisión de solicitudes a la LNE-Extranjero impulsada por los #PartidosPolíticos y por las propias Consejerías, el @INEMexico detectó diversas inconsistencias.



Derivado de esta revisión 39,724 solicitudes fueron dictaminadas como improcedentes por distintos… pic.twitter.com/0jEa19byF1 — @INEMexico (@INEMexico) April 13, 2024

No se trata, aclaró, de investigar a los que se registraron, sino que se levantaron las denuncias contra quien resulte responsable..

Los consejeros insistieron en que quienes fueron rechazados o tienen algún problema con su registro pueden escribir un correo antes de 5 de mayo a voto.extrangero@ine.mx

El correo debe llevar nombre completo, una breve descripción de las fechas en que solicitó el registro al listado, junto con el folio dado por el propio INE.

Precisó que las y los mexicanos que no realicen esta aclaración, independientemente de ello, sí podrán votar en las casillas especiales de las 23 sedes consulares con su credencial para votar.

Para cualquier aclaración, los afectados pueden comunicarse a la línea INETEL 1 (866) 986 8306 desde Estados Unidos sin costo; al +52 (55) 5481 9897 desde otros países; o bien al 55 57 28 27 00, ext. 350176, 391002 y 372162. Otra opción es enviar un correo a la direcciónvoto.extranjero@ine.mx, o bien, marcar al 55 5480 0400 ext. 350585 y 350176.

