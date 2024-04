Declaran detención de Jorge Glas ilegal y arbitraria, pero seguirá en prisión

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la abogada de Jorge Glas, Sonia Gabriela Vera informó que declararon ilegal y arbitraria la detención del exvicepresidente de Ecuador, pero continuará en proceso, dijo que la defensa nacional y la internacional pedirán apelar para conseguir su libertad, además de medidas arbitrarias para una comunicación urgente.

Vera señaló que se encuentra en huelga de hambre y esta muy preocupada porque únicamente tuvieron comunicación el miércoles 10 de abril vía videollamada y lo vieron en las audiencias sin poder hablar directamente.

“No supo decir que había intentado suicidarse el lunes, pongo en riesgo todo lo que dice, no sé si está siendo presionado o inducido. Fue una comunicación comunal no fue privada, estaba su hermano, su asistente, sus abogados nacionales, sus dos hijos, 40 minutos, yo no tuve oportunidad. Dijo pídele el expediente del hospital naval, yo intente suicidarme, pero ahora estoy buscando que por lo menos valga la pena y he iniciado una huelga de hambre. No sabemos las condiciones en las que se encuentra, no tenemos control, no sabemos si está siendo intimidado”.

Al ser cuestionada si cree que es inocente la abogada aseguró que es testigo fiel de que lo es y que es una persecución judicial, ante esto informó que el Gobierno mexicano recibió un gran expediente donde explicaron que “es una persecución brutal lo que nosotros hemos tenido que padecer durante 7 años”.