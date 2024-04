Avanza en Senado reforma a Ley de Amparo

“El presidente está enojado con el Poder Judicial y no quiere que le detengan ninguna obra o le echen abajo alguna reforma”, argumentó el senador Damián Zepeda al manifestar su rechazo a reformar la Ley de Amparo.

Y es que, esta tarde Morena y sus aliados dejaron caer su mayoría en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, a fin de quitarle facultad a los jueces para suspender efectos de leyes en juicios de amparo.

Fueron 19 votos en favor de Morena y PT, 13 en contra de PAN, PRI, MC, PRD y GP, y una abstención.

La morenista Lucía Traviña dijo que es momento de reformar al Poder Judicial porque ha estado al servicio de los grandes despachos.

La esencia de esta reforma está por modificar los artículos 129 y 148 de la Ley Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales, establece que:

“Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”. —

En pocas palabras que no se puedan detener obras como el Tren Maya o leyes generales con un amparo.

Ricardo Monreal, líder de la mayoría parlamentaria, declaró que la reforma pretende abordar un problema de interpretación y aplicación de la Ley de Amparo en México, particularmente, en lo que respecta a la suspensión y a los efectos generales.

Afirmó que el amparo surge para proteger los derechos del quejoso que sea víctima de la autoridad, y ahora, dijo, la voluntad discrecional de los jueces otorga facultades con efectos generales.

Precisó que la reforma es para que el juez no se extralimite, que proteja a quien considere debe de proteger, es decir, al quejoso, “no por el hecho de promover una suspensión se genere un efecto valedero para los demás”.

En la discusión en comisiones del dictamen, la oposición anunció su voto en contra.

La senadora sin partido, Claudia Ruiz Massieu, afirmó que “la reforma es una suerte de venganza del oficialismo contra los juzgadores que otorgaron suspensiones contra la aprobación de la reforma eléctrica, es una forma de seguir en este afán de enfrentar al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Es una reforma innecesaria, perniciosa y además inconstitucional”.

Germán Martínez, del Grupo Plural, sostuvo que en esta reforma se cometen errores graves y se confunden figuras jurídicas.

“Es debilitar a los jueces y eso no es natural en una división de poderes y vamos acabar debilitando al quejoso, quieren debilitar a los jueces y van acabar fortaleciendo a los abogados y a los grandes despachos”. —

Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, aseveró que con esta iniciativa se va a defender el poderoso, se va acabar defendido el interés privado.

“Le están otorgando al privilegiado, al poderoso y al poder económico una reforma que solo los va a proteger a ellos y va a dejar a los demás fuera del alcance del ejercicio del derecho de amparo”. —

El panista Damián Zepeda, recordó que “hoy les guste o no, los mexicanos tienen este derecho otorgado, no se lo pueden quitar, aunque no les guste, ¿por qué?, porque va a ser un retroceso”.

Miguel Mancera, coordinador del PRD, aseveró que las modificaciones son inconstitucionales.

Morena y sus aliados buscaban darle primera lectura al dictamen este miércoles, pero no hubo quórum para reanudar la sesión ordinaria.

Será hasta el martes próximo cuando se discuta en el pleno senatorial.