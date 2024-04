Propuestas de educación de los candidatos presidenciales no llegaron

Las propuestas de educación de los candidatos nunca llegaron, se centraron en decir necesitamos multiplicar las oportunidades para los estudiantes de universidades, entonces surgió el concurso de ver quién era más populista en términos de proponer becas generalizadas e incluso para educación privada, señaló el investigador de México Evalúa, Marco Fernández en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, luego del primer debate presidencial.

Resaltó que a pesar de que el gobierno del presidente López Obrador puso énfasis en las becas a nivel preparatoria, “el país va a tener 116 mil jóvenes menos en este nivel educativo de cómo comenzó la administración”, de acuerdo con información del INEGI.

“Los jóvenes abandonan la escuela por que sienten que no es para ellos”, un sentimiento que viene del no aprendizaje, de ahí el debate de “qué vamos a hacer para ayudarle a los maestros en términos de su capacitación” pues aseguró, “las becas por si solas no ayudan “.

Y aunque los tres candidatos reconocieron los esfuerzos en la primera infancia de ahí se empiezan a formar, pero hoy día “solo 8 de cada 10 niños acuden a una instancia de educación de primera infancia”, por lo que dijo se tiene que aumentar los servicios disponibles.

La candidata reconoce en sus redes la importancia de ampliar la educación con escuelas de tiempo completo, que con este gobierno afectaron a 3.1 millón de estudiantes, pese a los estados que las conservaron, y en las que su población disminuyó a solo 590 mil estudiantes.

El cómo le van a hacer está en el presupuesto, pues afirma que en este sexenio solo se han construido 104 planteles de media superior contra 4600 de sexenio anterior, debido al recorte presupuestal.

Y pese a las declaraciones de las candidatas afirma “el presupuesto no va a alcanzar… no es maná del cielo que se multiplica”.