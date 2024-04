CRÓNICA | Ataques y descalificaciones entre aspirantes a la presidencia, así el primer debate

Reparto de acusaciones, cartelones con fotografías o notas informativas de unos contra otros, destacó durante las casi dos horas del primer debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República.

Durante este primer cara a cara, la abanderada de “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, decidió retrasar su respuesta sobre salud, con una leve sonrisa felicitó al cuerpo diplomático de México en Ecuador por su valentía y habló de fortalecer el sistema de salud actual. Con amplia sonrisa un tanto tensa, Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, prometió acceso universal desde el nacimiento, pero antes celebró que su partido esté en la boleta de esta contienda.

“Estoy aquí orgulloso y agradecido con la oportunidad que me dio Movimiento Ciudadano de ser el primer candidato de MC a la Presidencia de la República y por supuesto que no, que no sólo hay dos visiones de país, aunque las coaliciones de la vieja política hicieron todo para lograr que no estuviéramos aquí vamos a estar en la boleta y México va a ser mucho mejor que lo que fue en el pasado con el PRI y con el PAN y mucho mejor que lo que es en el presente”.

