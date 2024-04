Llama Máynez a cerrar filas con corte de visión de Estado, en torno al allanamiento de nuestra embajada en Ecuador

El asalto a la embajada de México por parte de fuerzas de seguridad ecuatoriana es un acto imperdonable, trasgresor del orden jurídico internacional y no puedo entender como hay políticos que confunden la mezquindad electoral con la defensa de la identidad nacional y de México, manifestó el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez.

Entrevistado a su llegada a las instalaciones de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Álvarez Máynez dijo que en este asunto hay mucha desinformación y dolo en torno a un hecho que no se puede poner bajo ningún cuestionamiento, pues las embajadas, dijo, son parte del territorio nacional incluso en periodo de guerra, incluso en periodo de conflictos bélicos las embajadas se han respetado siempre como parte del territorio de un país.

“El allanamiento de la embajada, el allanamiento criminal de la fuerza en este caso castrense ecuatoriana, de la milicia ecuatoriana, de las fuerzas de seguridad Ecuador fue un acto la verdad imperdonable, trasgresor del orden jurídico internacional, transgrede la convención de Viena, nosotros tenemos un respaldo con el Estado mexicano. Yo no puedo entender como hay políticos que confunden la mezquindad electoral con la identidad que tenemos no solamente en este caso de un asunto de nacionalismos o de defender a México”, manifestó el abanderado presidencial naranja. —

En ese sentido el llamado “Caballo Naranja” aplaudió la actuación del diplomático mexicano que defendió la embajada mexicana en Ecuador y que fue sometido de cara al piso por elementos policiacos de ese país y propuso que se le otorgue la medalla Belisario Domínguez.

“Saludo por su por supuesto la posición del diplomático Roberto Canseco que me parece una profesión dignísima que merece que sea como reconocido incluso yo aprovecho aquí con ustedes propongo que se le entregue al diplomático Roberto Canseco la Medalla Belisario Domínguez de este año por su actuación en el conflicto con Ecuador, es el máximo galardón que da el Senado de la República, el senado de la República tiene una fusión sustantiva de la política exterior y creo que por primera vez en muchos años honrar a un diplomático mexicano como lo hizo este gran, gran, gran diplomático mexicano sería un honor yo propongo aquí que ojalá lo pueda estudiar el senado de la República y que lo condecore con la Medalla Belisario Domínguez”, propuso Álvarez Máynez.

Sobre las críticas hacia el presidente López Obrador por parte de la abanderada de la coalición del PRI-PANy PRD Xóchitl Gálvez de que fue una imprudencia asilar en la embajada al vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y sus posteriores declaraciones de que en caso de ganar no convertirá las embajadas en cueva de ladrones, Álvarez Máynez dijo que Xóchitl como dice una cosa dice otra y lo mejor es cerrar filas con corte de visión de estado, expuso.

“No Pero Xóchitl dice una cosa y luego dice otra, en este tipo de temas tú no puedes matizar o poner en la balanza porque es como quien sigue justificando los crímenes, la guerra humanitaria la crisis humanitaria, en Gaza porque hace meses un grupo de terroristas que no es el Estado palestino, que es Hamas cometió un crimen que debía ser castigado investigado y por eso justificar un genocidio es lo mismo, justificar la transgresión si el Presidente fue imprudente es una discusión de un nivel de otro tipo, esto la verdad a mí me parece que no podemos trivializarlo que no puede haber vacilamiento que tiene que haber un cierre de filas de corte de visión de estado y como le digo no es defender los intereses de México el día de mañana podría ser Colombia podría ser Perú podría ser Argentina podría ser cualquier país que vea su territorio invadido y eso no lo podemos consentir entre pueblos y entre naciones.