Mario Campos presenta su libro “Batalla por la atención. Cómo dejar de perderse entre pantallas y redes sociales”

En Así las Cosas, el periodista Mario Campos, presentó su más reciente libro titulado “Batalla por la atención. Cómo dejar de perderse entre pantallas y redes sociales”, de editorial Aguilar, en el que trata el impacto que la tecnología y dichas plataformas tienen en la comunicación.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el conductor de radio y televisión, señaló que en su obra destaca por qué son tan adictivas las redes sociales, y del ejército de personas que hay detrás de ellas, las cuales, tienen como meta, que no te despegues de la pantalla.

“No hay principio ni fin, menos es scroll infinito de tu red social… la gratificación que recibes es muy adictiva, y al revés también, el rechazo, por qué nadie me da like, y en los dos casos ya sea por la vía de la recompensa y la vía de la ansiedad, por la ruta de malestar o atención, nos cuesta mucho salirnos de ahí”. —

Su obra también plantea que estos espacios asumidos, son gratuitos y no nos cuesta pagarlo, pero lo que hay que entender de las redes sociales, dijo, es que, “el que algo no se pague con dinero, no significa que no te cueste, como por ejemplo, la atención de las personas que están a tu alrededor”.

Con respecto al debate de anoche, Campos señaló que en estos ejercicios se juega mucho, ya que no todo el mundo se informa a través de los medios de comunicación tradicionales, sino a través de las redes sociales o hasta por los memes, o clips de los momentos memorables o lapsus. Destacó que en los post debates salen a relucir las percepciones a través de las mesas de análisis, las encuestas de “verdad” y las pagadas, opiniones de especialistas, y es parte de lo que hoy una campaña debe de tener.