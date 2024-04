Hasta que no se confirmen los dichos de Xóchitl, son bomba de humo: Ricardo Raphael

El escritor y analista político, Ricardo Raphael hizo una analogía a las carreras de autos afirmando “quien sale al primer lugar tiende a llegar en primer lugar”, luego del primer debate entre candidatos presidenciales al que calificó como aburrido, largo, con muchos temas y el poco tiempo para que los candidatos emitieran sus respuestas, “no les fio tiempo ni de respirar”, quien haya establecido así los debates, “metió el pie”, señaló.

Afirmó que “a los 25 minutos del inicio del debate todo el mundo estaba haciendo otra cosa”, no obstante, dijo que “valdría la pena ampliar tiempos” para dar tiempo a un verdadero debate, pues mientras Xóchitl veía el reloj, Claudia regañaba por los tiempos y Jorge con risa plástica, compartió en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Reconoció los golpes de Xóchitl Gálvez, quien no obstante exponer “algunos temas bomba”, como la relación de la familia Sheinbaum con los “Panamá papers”, “hasta que no se confirmen no es suficiente”, por lo que consideró que “bajo esa lógica, Sheinbaum sale muy bien librada”.

Sin embargo, dijo si “se revela que puede hacerle mucho daño, pero si solo son bombas de humo, eso la va a mandar varios lugares atrás... la disputa entre ellas es quién es más corrupta”, concluyó.