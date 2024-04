Evita enfermedades, ésta es la consecuencia de lavar erróneamente el pollo

La doctora Violeta López, especialista en nutrición clínica habla sobre el síndrome de Guillain-Barré, mismo que recientemente empezó a “popularizarse” en México, pues en el estado de Tlaxcala se reportaron múltiples casos. Todo derivado de un mal lavado del pollo crudo.

¿Cuántas veces has decidido lavar el pollo, carne, verduras, etc? Pues resulta que ésta práctica podría dañar gravemente tu salud, y es que las bacterias que “brincan” con el agua pueden llegar más lejos de lo que crees.

Si el pollo se lava suelta bacterias, y es que si no desinfectas la tabla donde lo picaste y ahí pones la ensalada después de lavarla, vas pasando la bacteria a otros lugares de tu tarja, cocina, etc. No significa que el pollo haga daño, pasa por un proceso de cocción que ayuda a eliminar ésto, pero lo demás no pasa por un proceso igual o similar. Dejando contaminados espacios que bajo el ojo humano no son perceptibles.

— Doctora Violeta López, especialista en nutrición clínica