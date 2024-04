Indispensable una reforma profunda al Poder Judicial Federal: Lenia Batres

En un inédito ejercicio de rendición de cuentas, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres Guadarrama, ofreció un informe correspondiente al primer cuatrimestre 2024 donde destacó que apenas ingresó a la Corte, solicitó la reducción de sus percepciones para ajustarse al límite del artículo 127, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y aunque dicha solicitud fue rechazada, ha estado realizando la devolución correspondiente ante la Tesorería de la Federación.

Así, indicó la llamada “ministra del pueblo” por las siete quincenas que ha recibido hasta la fecha, ha devuelto 256,629 pesos en efectivo y dejado de percibir prestaciones cuyo costo ascienden a 705,863.78 pesos entre los que se encuentran u seguro de gastos médicos mayores, por 10,844.30 pesos; un seguro de separación individualizado, por 153,132.54 pesos; el pago por riesgo, por 188,030.41 pesos; gastos de alimentación por 311,300.62 pesos, así como medicamentos no cubiertos por el seguro de gastos médicos mayores, por 42,555.92 pesos.

“En total, entre lo que he devuelto en efectivo y las prestaciones que he dejado de percibir, he ahorrado a esta Suprema Corte un gasto de 962,492.78 pesos, que al 15 de abril próximo, que se cumplen los cuatro meses a los que corresponde este informe, ascenderá a 1,198,363.86 pesos. Con estos recursos, la Federación habrá podido pagar durante cuatro meses a 100 personas adultas mayores su pensión universal correspondiente”, puntualizó la ministra Lenia Batres.

Al abordar el tema de la transparencia, la ministra Batres Guadarrama destacó que este informe de rendición de cuentas que ofrece es una de las maneras de evitar que la Corte sirva como agencia de gestión de empresas o despachos privados.

“Sólo la transparencia puede evitar que esta Corte funcione como agencia de empresas o despachos para negocios privados; sólo la transparencia puede exhibir la ausencia de tabla rasa para juzgar los diferentes asuntos a cargo de la Corte”, expuso las ministra Batres Guadarrama.

También consideró indispensable una reforma profunda al Poder Judicial Federal para que el alto tribunal del país se democratice.

“Creo que es indispensable una reforma profunda al Poder Judicial de la Federación. Es necesario que esta Corte se democratice, que acerque su integración y resoluciones a la realidad del pueblo mexicano. Que tenga contrapesos que eviten que incurra en excesos. Que, al resolver cada uno de los asuntos a su cargo, piense y se comprometa con la resolución de las injusticias cotidianas de las personas, individual o colectivamente”, expuso la ministra Lenia Batres

Dejó en claro que esa es la única razón que motiva su pertenencia a la SCJN así como el compromiso con una gestión jurisdiccional responsable, austera, transparente y socialmente comprometida y advirtió que seguirá informando sobre lo que en la Corte se debata y resuelve. “Que no quede duda. Seguiré explicando también el sentido de mi voto y de las sentencias que presento”, expresó.

Así las cosas la ministra Batres Guadarrama dio cuenta de que durante los primeros cuatro meses de desempeño, ha estudiado, deliberado y votado 490 asuntos; 51 de ellos, en 28 sesiones ordinarias de Pleno, básicamente acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales; 439 asuntos, fundamentalmente amparos en revisión, en 10 sesiones de la Segunda Sala, especializada en temas administrativos, fiscales y laborales. En estas sesiones, presentó 39 proyectos de sentencia, 100% de los cuales fueron aprobados.