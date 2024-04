Alcaldía Benito Juárez desconoce análisis que realizó SACMEX donde aseguran que agua es apta para consumo humano

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el alcalde de Benito Juárez, Jaime Mata, declaró que desconocen cuál es el análisis que comunico el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) sobre el mal olor del agua en esa demarcación, el cual reiteró el jefe de Gobierno de la capital, Martí Batres. Desde el martes solicitaron una reunión con el coordinador general y no les han dado respuesta, “más vale no poner en riesgo la salud”.

Mata dijo que el domingo empezaron los reportes y realizaron los levantamientos de muestras lunes y martes, SACMEX emitió dos comunicados donde afirma que el agua esta dentro de los parámetros del consumo humano “la pregunta que tienen los vecinos es la misma que teneos nosotros como autoridad, por qué la consistencia es diferente y tiene ese olor”, los reportes son en ocho colonias.

“Desconocemos cuántos afectados hay, hemos hecho censos y muestras de manera aleatoria y encontramos que en un domicilio se encuentra con esa consistencia y ese olor y la casa de enfrente no, no tenemos claridad sobre personas afectadas, no hemos tenido respuesta por parte de SACMEX”.

El alcalde de la Benito Juárez aseguró que las pruebas las mandaron a analizar a la Universidad Autónoma de México (UNAM) y están en la mejor disposición para coordinarse con el Gobierno de la Ciudad e México para saber la situación actual de la calidad del agua.