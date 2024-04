Van 27 candidatos asesinados en este proceso electoral: Laboratorio Electoral

Este proceso electoral 2023-2024 pinta para ser el más violento del siglo, pues de acuerdo a las cifras de Laboratorio Electoral, se han registrado 27 asesinatos de candidatos, precandidatos y aspirantes a un cargo de elección popular, en lo que va del proceso, señaló su director Arturo Espinosa Silis, en Así las Cosas.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el especialista detalló que en este proceso electoral se han detectado 157 casos de violencia electoral en todo el país, entre asesinatos, atentados, secuestros, amenazas, personas desaparecidas y demás hechos violentos.

Espinosa Silis aseveró que este fenómeno no lo habíamos visto antes, ya que toda la violencia que se ve en el país, ahora gira en torno a las elecciones y golpea particularmente a quienes participan en el proceso electoral de manera activa, ya sea directamente, o en contra de su equipo cercano, familiares o funcionarios de autoridad electoral.

“Son números muy preocupantes porque es un fenómeno en torno a la elección, es un fenómeno que además no tiene mucho que se empezó a llevar un monitoreo particular, porque antes no se había advertido como una situación, que incluso, podría poner en riesgo las elecciones”.

