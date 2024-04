Plan de Sheinbaum; “no me convence la creación de la Agencia Anticorrupción”: Marco Fernández

En Así las Cosas, el doctor Marco Fernández, académico de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, señaló que el Plan Anticorrupción que presentó Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición “Seguiremos Haciendo Historia”, tiene claroscuros por aspectos que son rescatables y otros cuestionables, entre estos últimos, la creación de la Agencia Anticorrupción, de la cual no se dijo convencido.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el especialista en temas de corrupción, apuntó que la propuesta tiene el peligro de que por un lado, recentraliza varias de las funciones en la parte del Ejecutivo Federal, pero no hay pesos y contrapesos para evitar el abuso de esa función.

“A mí no me termina de convencer esta idea de crear una Agencia Anticorrupción que separa un pedazo de lo que hoy tiene la Función Pública, que es justo en términos administrativos, investigar cuando hay presuntas faltas graves asociadas a conductas de corrupción, y que esa agencia va a hacer las investigaciones y que tendrá el garrote separado de lo que es Función Pública.

No me convence porque va a depender también del Ejecutivo y lo que hoy ocurre, es que hasta ahora, la Función Pública no ha ejercido de manera adecuada las facultades”.

