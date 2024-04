Videos, chalecos antibalas, amenazas y advertencias en el Senado

¡Por favor respe a la asamblea!, ¡aquí no es para hacer shows mediáticos, le decía desde la tribuna, muy enfurecida la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, a la panista Lilli Téllez que se paseaba por todo el salón de plenos con una fotografía de la senadora Citlalli Hernández con la leyenda ¡se busca!.

Para ese momento los ánimos ya estaban muy encendidos entre la oposición, los morenistas y sus aliados, pues minutos antes la senadora de Morena, Antares Vázquez, prendió la mecha y ocupó su turno en la tribuna para exhibir en todas las pantallas del salón de sesiones, el polémico video de Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de Xóchitl Gálvez, en estado de ebriedad.

En un primer momento les tomó por sorpresa la maniobra morenista, pero de inmediato se puso a la defensiva la bancada blanquiazul, primero Julen Rementería, el coordinador del grupo, respondió que se trata de guerra sucia por que la 4T ya se va del poder, la gente ya está cansada, apuntó, de la violencia y la manipulación con los programas sociales.

Más tarde, la senadora Kenia López pidió que se pusiera el video donde el hijo de Xóchitl Gálvez se disculpa y se baja de la campaña de su mamá, y preguntó: “¿Haber cuándo los hijos de López Obrador piden disculpas por sus robos y sus corruptelas en las que están inmiscuidos”.

Y si a “videazos” vamos, el encontronazo no paro ahí, la senadora del PRI, antes de Morena, Claudia Balderas, pidió que se trasmitiera el video donde un grupo de personas corrió a la candidata al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle, de la cafetería La Parroquia, y aseveró: “En Veracruz no queremos a una mujer corrupta que se ha enriquecido ilícitamente”.

La defensa para Rocío Nahle corrió a cargo de Ricardo Monreal quien aseguró que la familia de la candidata morenista, es honesta, respetada y muy querida en Zacatecas.

En seguida, tomo la palabra la senadora Imelda Castro y se fue contra la panista Lilli Téllez, a quien acusó de llevar al Senado una maleta llena de dinero, del dinero que, dijo, no paga Salinas Pliego al erario, además le insistió en que era una traidora y la amenazó en el sentido de que no le soportarían ni una más de sus acusaciones.

Entonces Lilli Téllez pasó con el bulto a la tribuna y les aclaró a los morenistas y en particular a Imelda Castro que no, no era una maleta de dinero, como a las que ellos esta acostumbrados, sino un chaleco antibalas que deben usar los candidatos en ésta campañas, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llenado al país de violencia, sangre y muerte.

Finalmente, el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, dijo a la oposición, hablando de hijos, pues digan la verdad, hijos del ku klux klan, hijos de Milei, hijos de la hipocresía.