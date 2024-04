Hijo de Xóchitl Gálvez pide disculpas por video filtrado

Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, salió a pedir disculpas luego de que saliera a la luz un video en el que insulta y agrede a unos guardias de seguridad en un bar de Polanco.

Sánchez Gálvez, a través de un video publicado en su cuenta de X, ofreció disculpas y aclaró que esa situación en que fue grabado ocurrió hace un año.

Y anunció que deja el cargo de Coordinador Nacional en la Campaña Juvenil de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez a quien seguirá apoyando solo como su hijo.

“Antes que nada, quiero pedir una disculpa a toda la gente que haya ofendido, estoy muy arrepentido de mis actos, no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes, y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo y créanme que he trabajado y seguiré trabajando por ser una mujer persona”.

Hasta el momento la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, mantiene su agenda en la que contempla actividades públicas esta tarde en Tlalnepantla, Estado de México, donde sostendrá una reunión con militantes del PRI, PAN y PRD en dicha entidad.

Por lo pronto su equipo de campaña de Xóchitl Gálvez informó que para este jueves las actividades de la candidata presidencial serán de carácter privado.