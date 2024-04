Ana Castelán acusa a Jorge Álvarez Máynez por acoso sexual

En Así las Cosas, Ana Castelán Valenzuela, excolaboradora de Movimiento Ciudadano, reiteró que fue víctima de violencia sexual, al ser acosada sexualmente, por parte del actual candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez.

“En su momento yo tuve la oportunidad de conocerlo, yo era nueva, yo iba entrando al partido dentro de una invitación que me realizó Manuel Scott, a su toma de protesta como coordinador municipal, en ese momento fue cuando lo conocí, terminando hubo una reunión privada donde hubo alcohol, dadas las condiciones me hace acercamiento inadecuados y también comentarios de tipo sexual”.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la politóloga declaró que ese comportamiento de acoso y agresión sexual es una conducta constante dentro del partido naranja, pues varios miembros del partido fueron denunciados en 2021 por violación sexual, mientras que otros también salieron expuestos en el “tendedero”, sin embrago dijo, los agresores fueron defendidos por MC.

Ana Castelán dijo que a estas alturas no es de su interés presentar una denuncia formal en contra del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano por acoso sexual, pues ya pasó mucho tiempo, pero afirmó que en su momento no supo cómo actuar, ya que apenas iba entrando a la política y aún era estudiante.

“Creo que a estas alturas realmente no es mi interés presentar una denuncia formal, no porque no quiera, no porque este mal, al contrario, creo que son acciones que todas las mujeres que hemos sufrido ese tipo de acoso, debemos hacer. Desafortunadamente es difícil teniendo un sistema de justicia tan deplorable y tan revíctimizante… afortunadamente no me afectó a un grado personal”.

