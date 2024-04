La seguridad será mi máxima prioridad: Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, lamentó el asesinato de la candidata morenista a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, por lo que demandó mayores recursos para combatir al crimen organizado y proteger a los aspirantes a los diversos cargos de elección popular.

Ante la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), dijo que de ser presidenta de la República devolverá los fondos de apoyo a la seguridad de estados y municipios que este gobierno eliminó de un tajo, pues se dejaron de distribuir más de 50 mil millones de pesos al apoyo de los cuerpos policiacos y su equipamiento.

Xóchitl Gálvez reiteró que la seguridad de la población será la máxima prioridad de su gobierno.

“Cómo quieren que el alcalde de Celaya enfrente a la delincuencia, si prácticamente está solo, a nivel federal, se dejaron de ejercer casi 50 mil millones de pesos el año pasado para la seguridad pública. Vamos a desmilitarizar al país, pero vamos a trabajar con la Guardia Nacional para que sí sea guardia y sea nacional, que sí investigue. Entonces, la seguridad será mi prioridad como presidenta de la República que no se confunda la candidata de enfrente, aplicar la ley no significa una guerra contra nadie, sino que la gente pueda vivir en paz”.

Le fue bien en su alocución con los estudiantes del ITAM quienes la cuestionaron sobre diversos temas, de hecho, la abanderada presidencial del PRI, PAN y PRD admitió que es difícil representar a estos tres partidos en los que hay muchos impresentables, pero aseguró que en Morena y el Partido Verde también hay muchos personajes que son unos pillos.

Por ejemplo, Xóchitl Gálvez se pronunció a favor de las libertades femeninas como la interrupción del embarazo y de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Y remarcó que el PAN nunca le impone su agenda e ideología.

“Y apoyaré a las mujeres que tomen la decisión de interrumpir un embrazo, pero también a las que decidan tener a sus hijos, pero tampoco el PAN me ha impuesto una agenda, yo voté a favor de que se prohibirán las terapias de conversión en el Senado y no recibí ningún comentario del PAN o que me quitaran la candidatura presidencial, entonces, en ese sentido soy una mujer de libertades y respeto”.

Incluso, fue cuestionada por el conflicto entre Hamás y el estado de Israel, la senadora con licencia consideró que, así como en su momento fue condenable el ataque terrorista, también es momento de poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, por lo que se sumó al llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de frenar la masacre israelí contra los habitantes de Gaza.

“Yo siempre voy a condenar la violación de derechos humanos, me parece que el estado de Israel tiene que parar con esa guerra y buscar una salida a ese conflicto y me sumo al llamado de las Naciones Unidas para ello”.

Xóchitl Gálvez acudirá esta tarde a Zumpango, estado de México donde sostendrá un encuentro con vecinos y prestadores de servicios de dicho municipio.