José María “Chema” Martínez, candidato de Morena arranca su campaña desde la Plaza del Mariachi

Desde la emblemática Plaza del Mariachi, en Guadalajara, José María “Chema” Martínez candidato de la alianza de Morena, PVEM, PT y los partidos locales Hagamos y Futuro, aseguró que comenzó la transformación de la capital tapatía, porque Guadalajara no se vende, no se rompe y no se raja, y el municipio merece regresarle el mando único y verdadero que es el del pueblo.

El aspirante a la presidencia municipal de Guadalajara, estuvo acompañado por la candidata a gobernadora Claudia Delgadillo, miembros de su planilla, líderes de las colonias, de colectivos y comerciantes que lo han impulsado y consideran que es el que tiene la capacidad para poder sacar a la ciudad del atraso y la división en que ha estado sumida los últimos 10 años.

“Hoy empieza nuestra campaña por Guadalajara, sin embargo, esta lucha comenzó mucho antes. Comenzó cuando decidieron que las torres de lujo eran más importantes que los parques públicos. Cuando decidieron que era mejor dejar solo sin agua a las colonias más pobres”, afirmó.

El diputado con licencia, exlíder de la bancada morenista en el Congreso de Jalisco, precisó que dentro de las causas que defiende favor de los tapatíos, destaca la vivienda ambientalmente responsable y que se pueda rentar a precios accesibles, como lo ha reiterado desde hace muchos meses y no ha dejado de impulsar su proyecto de ley “Pinches rentas caras”, para combatir a la mafia inmobiliaria.

“Esta lucha comenzó cuando miles de jóvenes perdieron la esperanza de poder rentar un lugar digno para vivir en Guadalajara, por las pinches rentas caras. Esta lucha comenzó con cada agravio y cada promesa rota, con cada corruptela y cada privilegio hecho política pública”, destacó.

“Chema” Martínez llamó a los tapatíos a luchar contra los agravios y hacer un pacto de Amor por Guadalajara; afirmó ante más de dos mil simpatizantes que a Movimiento Ciudadano se le acabó la fiesta, se le acabó la robadera.

“Ellos dicen que son lo nuevo, nosotros no somos nuevo, somos nuestra historia y nuestras calles, somos la historia que resuena en cada plaza de cada barrio, somos el 22 de abril –cuando un ducto de PEMEX explotó matando personas y causando graves daños y miles de manos levantando escombro, somos la historia innegable de Guadalajara generosa y libre, esa historia y ese orgullo que han querido esconder en un cajón”. añadió