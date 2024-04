Amenazan a otra candidata en Morelos

Yndira Sandoval, candidata a diputada federal por el tercer distrito con cabecera en el municipio de Cuautla por la coalición ‘Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos’, fue amenazada por sujetos desconocidos quienes le advirtieron que no colocara propaganda en esa zona.

El dirigente del PRD, Sergio Prado Alemán confirmó que la también activista contra la violencia de género y una de las principales promotoras de la Ley 3 de 3, Yndira Sandoval decidió suspender sus actividades proselitistas y presentar las denuncias correspondientes.

Sobre los hechos, la candidata al gobierno del Estado del frente opositor, Lucy Meza, condenó los actos de intimidación y aseguró que al estado “le vale madre la elección”.

“Todos vivimos con las amenazas, todos los días, y lamentablemente así tenemos que hacer campaña, con la amenaza de que no sabes si va a pasar algo, si donde vamos a recorrer esa una zona tranquila. Vivimos con esa incertidumbre porque precisamente pues el Estado que es quien debería de proporcionar la seguridad no sólo a los candidatos sino para los ciudadanos pues hoy les valemos. Prácticamente al Estado le vale madre la elección y eso no se vale”.

En Cuautla, el pasado 26 de marzo, el candidato a presidente municipal, Jesús Corona Damián, sufrió un atentado al salir de una reunión, del que él y su acompañante resultaron ilesos.

Ayer la aspirante al gobierno por Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, denunció que dos candidatos renunciaron por presiones del crimen organizado y que ella fue obligada a salir del municipio de Tetecala, también por sujetos desconocidos.