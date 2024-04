No puede conducir un Gobierno quien tiene una historia de corrupción: Sheinbaum

Al asegurar que se ha avanzado en el combate a la corrupción, la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum habló de la necesidad de mantener un gobierno honesto para continuar y avanzar con diversos proyectos en el país como la entrega de programas sociales con recursos que antes se destinaban a unos cuantos.

Al presentar la estrategia “Fortalecimiento de la democracia y gobierno honesto” afirmó que la corrupción es un tema del pasado, logrando traducir en beneficios más de dos billones de pesos, se por lo que enfatizó que no puede haber un gobierno honesto, si quien lo encabeza, no tiene una historia limpia.

“Con gobernantes deshonestos, no puede haber gobiernos honestos. No puede conducir un gobierno honesto, quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés, no puede conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales, no puede conducir un gobierno de la ciudad, quien está asociado a corrupción inmobiliaria es decir no es suficiente pero si es indispensable que quien conduzca el Gobierno de la República, el gobierno de un estado, el Gobierno de la ciudad de México sea una persona con historia de honestidad”.

