Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué carros no circulan este lunes 1 de abril? ( Getty Images )

Tras unos días de descanso por las fechas festivas de Semana Santa, los trabajadores que pudieron gozar del puente de Jueves y Viernes Santo regresan a sus actividades habituales.

Mientras que los estudiantes de la SEP seguirán disfrutando de las vacaciones de Semana Santa, por lo que la ciudad sigue libre y el tráfico casi ni se siente.

Para que inicies bien el mes y evites multas este 1 de abril, te contamos a qué carros les toca circular y a cuáles les toca descanso de acuerdo al programa ambiental Hoy No Circula.

Si tu automóvil se encuentra dentro de la lista de vehículos que no tienen autorizada la circulación por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), deberás dejarlo en casa, de lo contrario podrás hacerte acreedor a una multa que puede ir de los de los 2 mil 75 pesos a los 3 mil 112 pesos.

Vehículos que no pueden circular este lunes

De acuerdo al calendario del Hoy No de la CAMe, los coches que no transitan este 1 de abril son los siguientes:

Vehículos con engomado color amarillo.

Holograma 1 y 2.

Terminación de placas en 5 y 6.

Estos son los vehículos que no tendrán ninguna restricción para circular este lunes:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Vehículos con placas de discapacitado

Motocicletas

Corros con placas de clásico

El horario del Hoy no circula inicia a partir de las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche.