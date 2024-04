¿Eres lector de corazón? Arranca remate de libros en Revolución

La lectura en México no es tan activa como nos gustaría, datos del INEGI arrojados en 2023 indican que “la población adulta leyó 3.4 libros en el último año, solo 27.1% comprende todo del material que lee...”, sin embargo, las ferias de libros y eventos donde se ponen puestos a vender material siempre tienen gente.

Aunque la población lectora escasea, los amantes de los libros están emocionados y han dado un gran recibimiento a la 17° edición del Gran Remate de Libros y Películas en el Monumento a la Revolución, teniendo fecha del 27 al 31 de marzo; si hay alguna lectura que tengas pendiente porque el kindle ya te cansó la vista o no has encontrado el libro en digital, podrás buscarlo aquí y seguramente estará con las tres “B”, hay ejemplares desde 10 pesos, su lema de este año es “salva un libro, no dejes que lo destruyan”.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, invita a toda la población a disfrutar del Gran Remate de Libros; habrá más de 197 expositores y 300 sellos editoriales. Con esta edición buscan que la gente tenga un acercamiento accesible a la lectura y no se pierda el buen hábito, haciendo crecer a la comunidad que aún lo hace.

¡Se acerca la 17⁰ edición del Gran Remate de Libros y Películas! Una oportunidad única en el Monumento a la Revolución para encontrar ese libro, esa película o aquel vinil que necesitas.



Salva un libro y no dejes que lo destruyan; los costos oscilarán entre los 10 y los 150… pic.twitter.com/DADogdZ98P — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) March 26, 2024

¿Qué se podrá encontrar?l

Libros

Revistas

Cómics

Filmes

Vinilos

CD`s, a

Todos los precios van de los 10 hasta los 150 pesos, hay propuestas para niñas y niños, jóvenes y adultos.

Dónde: Monumento a la revolución

Cuándo: 27 al 31 de marzo

Costo: entrada libre

Horario: 11:00 a 20:00 horas