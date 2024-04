A romper tabúes con el placer femenino ¿conoces tu cuerpo?

El cuerpo femenino es toda una estructura, no hay qué complicarse, solo conocerse y tener la confianza de hablar con tu pareja sobre lo que se disfruta y lo que no. Ana Franco Márquez es la sexóloga de cabecera para En Fin W y rompe los prejuicios para que cualquier pareja disfrute de las relaciones sexuales.

La industria de las películas de adultos ha desvirtuado lo que sucede en un squirt o un orgasmo, porque exageran todo y hacen creer a quienes consumen estos contenidos que es lo que debe pasar, este tipo de ideas causa una ruptura en la relación o conexión sexual porque esperan más de lo que puede pasar, o sucede que se ponen estándares muy altos que no se pueden cumplir y no disfrutan del momento, hay que dejarse ir. — Ana Franco Márquez, sexóloga

Ana comenta que no todas las mujeres pueden lograr un orgasmo femenino o llegar a una eyaculación, pero no es que esté mal o que no se esté disfrutando, todos los cuerpos son diferentes y algunos pueden ser más sensibles y sensoriales que otros, no por eso se deben poner estándares “altos” que no les permitan disfrutar por estar pensando en qué se debe o no se debe hacer, solo hay que dejarse llevar.

Recomendaciones para una buena relación íntima

Ten confianza con tu pareja

Disfruta de tu sexualidad sanamente

Si algo no te parece cómodo no lo hagas

No tengas expectativas basadas en películas para adultos