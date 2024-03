“Que el gobierno garantice la no repetición de las llamadas terapias de conversión”

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma a la Ley General de Salud, sobre la prohibición de las llamadas terapias de conversión, la iniciativa regresó al senado para su aprobación; y a pesar de ser un logro histórico y un avance en derechos humanos, Ivan Tagle, director general de YAAJ México, reconoció que “la iniciativa de ley no es varita mágica, el verdadero sentido es que el gobierno reconociera este fenómeno como un delito y garantice la no repetición”, señaló.

En entrevista para “Así las Cosas” con Ibeth Parga, Tagle definió a las terapias de conversión como “métodos equiparables a las torturas esfuerzos que tiene por objeto reprimir o corregir la orientación sexual o identidad de género mediante tratos crueles inhumanos o degradantes” por lo que resaltó que lo aprobado es “el avance en el reconocimiento de nuestros derechos”.

Detalló que, dichas terapias “van desde electroshock a violaciones correctivas”, con un severo aumento de la violencia sexual dirigida mujeres trans o lesbianas.

“Las mal llamadas terapias de conversión tiene la idea de que la homosexualidad es una enfermedad curable”, sin embargo recordó que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales para reconocerla como una variante más de la sexualidad humana.

La iniciativa aprobada dijo “busca prohibir esas prácticas” que tan solo en 2022 y de acuerdo a cifras del INEGI, más de medio millón de personas fueron sometidas a esos “tratamientos” que orillaron a millones de jóvenes a irse de casa o llegar al suicidio.

Reconoció que las fuerzas políticas escucharon sus historias desde 2018 “y quedaron aterradas”, por ello continuaron poniendo en la agenda el tema a través de las senadoras Patricia Mercado y Alejandra Lagunes, que al igual que otras “dejaron a un lado sus partidismos para un ejercicio parlamentario de garantía a los derechos humanos”.

“La tortura no es terapia, el acceso a una salud mental debe ser apegado a principios de no discriminación y derechos humanos”, dijo, por lo que afirmó “creemos que en la Cámara de Senadores no habrá problema para su votación y que se mande al Ejecutivo para publicarse en el Diario Oficial de la Federación”.