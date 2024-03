Elefante levanta con su trompa un camión de turistas que estaban de safari | VIDEO

Un video se hizo viral en todo internet, ya que en él, se muestra cómo unos turistas que estaban de safari en el Pilanesberg National Park en Sudáfrica tuvieron una experiencia de angustia, mientras un elefante macho levantó con su trompa y colmillos el camión en el que iban.

Hay grabaciones de testigos que estaban cerca en el momento del encuentro y otras de uno de los turistas que iba a bordo. En ambos se aprecia a el elefante molesto levantar el vehículo en dos ocasiones consecutivas.

Los visitantes estaban en pánico y buscaban sujetarse de los asientos para no caer al momento en que el mamífero eleva y sacude el camión. También se puede ver el la manera en que el conductor azota las puertas y grita para intentar ahuyentar al animal.

Poncho Mogodiri, gerente de Operaciones de Campo de Mankwe Game Trackers explicó que el guía actuó de acuerdo con el manual para enfrentar este tipo de situaciones.

“Cualquiera que haya trabajado con elefantes te dirá que cuando un macho así carga, no te das vuelta y corres, necesitas hacer tanto ruido como sea posible y mantenerte firme” explicó Ron Magill, director de comunicaciones del Zoológico Miami.

Las autoridades del lugar explicaron que la reacción agresiva del elefante fue porque sintió que invadían su espacio personal al intentar tomar algunas fotografías de cerca.

Al final del incidente se confirmó que no hubo heridos y no pasó a más de un susto. También el parque Nacional Pilanesberg comunicó que se llevará a cabo una investigación interna para aclarar los detalles de lo sucedido.

Interactuar con animales que no estamos acostumbrados a convivir es una experiencia fascinante. Sin embargo, no debemos olvidar que ellos están en su hábitat y si los visitamos tenemos que respetarlo y cuidarlo para que la fauna no se sienta amenazada.