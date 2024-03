Crimen organizado deja sin candidatos a Michoacán

"No tienes permiso para competir", así amenazan a candidatos los líderes criminales en Michoacán

Son 34 los candidatos locales en Michoacán de las diversas corrientes políticas los que se han bajado de la contienda de este 2024 por un fenómeno que va creciendo, la violencia ejercida por grupos criminales.

El periodista de EL PAÍS, Elías Camhaji, detalló en el espacio de “Así las Cosas” con Ibeth Parga, que en menos de un mes el número de candidatos que han renunciado a la contienda pasó de 22 a 34.

Compartió que en entrevista para EL PAÏS, el dirigente del partido local Michoacán Primero, Antonio Plaza, quien informó que pese a ser una nueva plataforma política y despertar el interés de los candidatos, pero “en ciertas regiones del estado ellos llegan como nuevo partido, se acercan hablan de la plataforma, la gente les dice ok me lanzo, los postulan en sus redes sociales llegan a su pueblo a amedrentarlos los secuestran por lagunas horas los llevan a ver al jefe del crimen organizado y este les dice no tienes permiso a competir”, amenazas que han sido cumplidas en candidatos de Morena y el PAN en Maravatío.

Por lo que señaló que “el crimen organizado se ha vuelto una especie de estado dentro del estado, ellos controlan a quién le compras el agua, a quién le compras la cerveza, insumos básicos”. Por lo que el líder de Michoacán Primero señaló que “si ellos controlan eso, ¿por qué no van a controlar quién aparece en una boleta y quién no?”.