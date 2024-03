Nicté-ha Aguilera denuncia intimidaciones y robo de información por el operativo en el penal de San Francisco Kobén, Campeche

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Nicté-ha Aguilera, defensora de Derechos Humanos quien documentó los abusos que sufrieron las policías enviadas al operativo en el penal de San Francisco Kobén en Campeche el pasado viernes 15 de marzo, denunció que fue victima de intimidaciones por parte de dos sujetos quienes ingresaron a su casa y se robaron su computadora con todos los expedientes de los testimonios, “si ya las tenían por qué me esperaron, que querían hace conmigo”.

“Le pido a la gente, policías, que me lleven a la casa y le pido el favor a una patrulla, llego a casa con elementos, vi la reja abierta, baja un elemento conmigo y me dice agáchate, me estaban esperando dos sujetos, los elementos anunciaron a unidades, esas personas estaban afuera detrás de la reja esperándome, sólo porque la policía los logro ver, me estaban fotografiando… Llegan alrededor de cinco patrullas y no los encontraron, tenían estacionado un vehículo”.

Aguilera informó que van a levantar una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH debido a que desde el día que empezó el paro de policías no les brindaron apoyo a las mujeres y necesitaban atención médica y psicológica la cual ellos les proporcionaron. Además, tenían documentadas las declaraciones y evidencias que recabaron mientras las apoyaban.

Seguimos apoyando a los Policías, permanente las 24 horas ,con atención Médica, Psicológica y Medicamentos . En Más Vida Más Familia , nuestro Compromiso es trabajar por los Derechos Humanos, y el derecho a la Vida de las Mujeres se puso en Riesgo. Invitamos a la Ciudadanía que se sume apoyar está causa justa . Mañana en punto de las 6 de la tarde en el Asta Bandera a la Marcha para apoyar a los policías. Compartan !! Publicado por Nic Asilva en Martes, 19 de marzo de 2024

Sobre la gobernadora Layda Sansores dijo que es una “tontería” por parte de ella, pudo solucionarlo mediante el diálogo, se piensa que le debe algo a la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana Estado de Campeche, Marcela Muñoz, porque no quiere destituirla, la ciudadanía está harta de su ingobernabilidad, “lo que me pase a mi familia e hijos es responsabilidad de la secretaria de seguridad”, concluyó.