Juez ordena a víctima de violencia sexual a disculparse con su agresor Edgar Oceransky

Un juez de la CDMX falló a favor del cantante Edgar Oceransky, y le ordena a Anhelé Sánchez Delgado, mujer que en 2022 denunció en Twitter el grooming y violencia sexual que sufrió de parte del artista, a emitir una disculpa pública para su agresor y pagarle sus terapias psicológicas por “haber herido sus sentimientos”.

“Si te soy honesta, pensé que se iba a desestimar esta demanda”, declaró Anhelé en Así las Cosas, al explicar que su agresor la demandó por daño moral por una cantidad de 400 millones de pesos como reparación del daño, así como por los gastos de sus abogados, por haberlo acusado de pedófilo y de abusador de menores.

Yo hago esta denuncia en redes sociales el 8 de marzo, yo extraigo de YouTube unos fragmentos de conciertos de él (…) Yo recordaba como esta persona se reía por su gusto por los menores de edad, entonces esto resuena con mi historia, porque esta persona comienza a buscarme desde que yo tenía 16 años y él sabía perfectamente que yo era una menor de edad y que él quería tener relaciones sexuales conmigo cuando yo era una menor de edad”.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la joven señala que ella no denunció judicialmente a su agresor, pues asimiló que fue víctima de violación después de muchos años, cuando el delito ya había prescrito en Aguascalientes, lugar donde ocurrió la agresión, “desafortunadamente nuestro sistema judicial deja mucho que desear, tiene muchas fallas”.

“Cuando pasa esta agresión sexual, esta persona había estado en ese momento siendo mi amigo, se daba el grooming, y cuando ocurre este abuso sexual, yo no lo entiendo como un abuso sexual, yo no entendí lo que había pasado, yo lo entiendo como una experiencia muy confusa y dolorosa”.

Anhele Sánchez señaló que sus abogados van a apelar esta resolución, sin embargo, aseguró que es muy humillante esta situación, ya que ella es la imputada y no la víctima, pues ni siquiera está pidiendo justicia por su violación, ni que condenen a Oceransky por el abuso que ella sufrió.

“Yo lo único que pido es que esta persona me deje en paz. Tengo 33 años y esto comenzó cuando yo tenía 16, es una persona que me ha hecho mucho daño y que me sigue violentando con los mecanismos del Estado, pido que esto ya termine, porque no puedo seguir viviendo con esto como tema principal de mi vida… es terrible que nadie se detiene a humanizarme”.

—