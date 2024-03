Me estoy enfrentando a dos Gobiernos, al de Rusia y al de México: Kiril Olegovich Safran

Desde el Reclusorio Sur, Kiril Olegovich Safran, empresario y activista ruso, opositor al régimen de Vladimir Putin, quien se encuentra preso en México desde el 2022, denunció en Así las Cosas que en estos momentos se está enfrentando a dos Gobiernos, al Gobierno Mexicano y al Gobierno Ruso, y denunció que si lo llegan a extraditar a Rusia lo van a matar.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el activista ruso señaló que ha estado encarcelado durante un año 8 meses sin ninguna razón, pues su caso es totalmente fabricado por las autoridades rusas, ya que en las audiencias que ha sostenido, no presentan pruebas y los testigos del Gobierno ruso, mienten.

“En la primera audiencia, ya lo decía el juez y la fiscalía mexicana, yo pido más pruebas, he tenido cuatro audiencias y en todas estas audiencias la Fiscalía mexicana ha estado con su boca cerrada, no tuvieron nada que decir contra mí, aún presentando varios testigos, varios expertos, por denuncias en Rusia por manifestaciones”.

Olegovich Safran fue detenido el 15 de julio del 2022 en México -donde llevaba residiendo por lo menos 5 años- y fue sometido a prisión preventiva en cumplimiento con una orden de detención y extradición solicitada por el Gobierno de Rusia, quien acusa a Kiril de haber sembrado 300 plantas de cannabbis.

En diciembre pasado, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, avaló el proceso de extradición de Kiril Olegovich, a pesar de las advertencias de un juez sobre el riesgo de tortura que existen en su contra si regresa a su país de origen, a pesar de las advertencias de organismos internacionales de que podría perder la vida si lo extraditan.

Al respecto, señaló que el Gobierno mexicano ha dicho que va a aceptar su extradición a Rusia, solo porque tienen buenas relaciones con el Gobierno de Vladimir Putin, “no deberían por qué extraditarme, están violentando los derechos internacionales de la Constitución mexicana, lo que está pasando ahorita es una violación a los derechos humanos. Hoy me están violentando a mí, mañana van a violentar aquí, se creen Rusia, y ahora todo mundo puede ser violentado”.

Kiril Olegovich Safran relató que estuvo encarcelado en Rusia en 2015, durante 6 meses, porque era amigo de un opositor al régimen Vladimir Putin, que fue asesinado en Moscú a plena luz del día. Destacó que durante ese tiempo, sufrió torturas, lo golpearon, violaron sus derechos humanos, no le daban de comer ni beber agua, por lo cual, bajo12 kilos durante el tiempo que estuvo preso.

Por tal motivo, aseguró que sus condiciones en el Reclusorio Sur son buenas, ya que no se comparan con las restricciones que viven los prisioneros de las cárceles rusas o los internos de los hospitales mentales rusos.

“Las prisiones en Rusia es imposible de entender para los mexicanos, ellos me quisieron mandar a un hospital mental, era una razón para salir también de mi país, tanto que me mandaron a un testigo de la fiscalía de que tengo que ir con ellos a un hospital mental para que me revisen.

Yo estoy bien, no tengo ninguna oportunidad de luchar contra ellos en la justicia… si yo entro a un hospital mental de estos, no voy a salir como una persona normal y si yo salgo, después nadie me va a recibir porque me van a dar un certificado que estoy loco y que me voy a suicidar”.

—